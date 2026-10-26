Due rientri e un'assenza quasi certa: Sarri fa la conta degli infortunati in vista della Fiorentina

L'Atalanta, reduce dal ko in Conference League contro l'Ajax e dal 4-4 contro il Frosinone in campionato, si prepara ad affrontare la Fiorentina nel primo turno infrasettimanale della stagione. match di fondamentale importanza per Maurizio Sarri, che spera di recuperare qualche infortunato.

Due possibili recuperi

Stando a quello che riporta TuttoAtalanta, il tecnico nerazzurro contro i viola potrebbe tornare a contare su due giocatori. Si tratta di Kamaldeen Sulemana e Giorgio Scalvini, che sembra abbiano smaltito ormai i rispettivi infortuni e potrebbero farcela quantomeno per la panchina.

Assenza pesante sugli esterni

Per due giocatori che rientrano, ce n'è un altro che invece va a riempire l'infermeria. Il nome in questione è quello di Raoul Bellanova, fermatosi nel corso del match contro il Frosinone per un risentimento muscolare all'inguine. Sono attesi ulteriori esami, ma è a forte rischio la sua presenza contro la squadra di Vanoli.