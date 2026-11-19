Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua su alcuni temi di casa Fiorentina, a 4 giorni dalla trasferta di Monza.

“Il calendario della Fiorentina è forse meno difficile rispetto al passato, ma niente è da considerare facile: molto dipenderà dal livello in cui è la Fiorentina, se siamo cresciuti come squadra avremo sicuramente meno problemi. La Fiorentina negli ultimi anni ha preso solo scoppole e raggiungendo solo una volta la vetta di 65 punti. Nell'era Commisso la media a stagione è stata di 50 punti a stagione, quindi di facile per noi non c'è assolutamente niente”.

“La cosa deve essere testata in vista della prossima stagione”

Ha anche aggiunto: “Abbiamo certamente la possibilità finalmente di trovare continuità di risultati e di trovarci in una posizione di classifica un po' piu serena, per poi giocare il girone di ritorno in cui l'Europa resterà lontana ma che ci farà capire molto il valore di questa squadra. Quest'anno si è cambiato molto, è una stagione in cui molti dovranno essere testati: dalla prossima stagione non possiamo permetterci piu di cambiare cosi tanto. E' fondamentale quindi valutarli tutti bene, e nelle migliori condizioni, fino al termine della stagione per capire chi può restare e chi no".

“Sicuramente avremo possibilità di fare tanti gol nelle prossime partite”

Ha sottolineato poi un aspetto: “La Fiorentina deve darsi questa possibilità ora nelle prossime 5 partite, nel prossimo mese: per una squadra come i viola, per una squadra che prende tanti gol, incontrare certi avversari può essere un beneficio. Sicuramente è più facile fare tanti gol contro certi avversari anziché contro Inter e Napoli. Abbiamo vinto con Sassuolo e con Venezia perche entrambe forse stavano peggio di noi, contro l'Atalanta invece due gol non ti sono bastate".

“Il Genoa confermando De Rossi ha vinto tutto”

Ha poi voluto rendere merito ad un allenatore, spesso sottovalutato: “C'è una squadra che ha passato momenti peggiori di tutte le altre, partendo malissimo, ma che confermando il proprio tecnico si è ritrovata. Sto parlando del Genoa e di De Rossi: è l'unica che si è tirata furi dalla lotta salvezza in poco tempo. E chiaramente sono ripartiti vincendo proprio contro di noi”.

“Fossi Vanoli punterei tutto su Goncalves”

Ha detto qualcosa anche sul centrocampo: “Ancora non conosco purtroppo un assetto tattico che ci ha garantito maggior equilibrio e continuità. L'unico che può garantire un guizzo è Pedro Gonçalves, ma ha un'autonomia bassa. Spero nel rientro di Atta, giocatore superiore a tutti gli altri centrocampisti della Fiorentina. Ha un passo diverso, una grande classe e doti che ha già dimostrato in Serie A, anche se è quasi da un anno ormai che non si esprime su quei livelli”

“Ecco cosa penso su Fagioli ed Oulai”

Ha poi commentato anche il dualismo Fagioli-Oulai: “Fagioli? È naturale avere un mese di appannamento in cui le cose riescono meno in campo. Deve migliorare a livello mentale, cercare di fare di più quando le cose si mettono male. Oulai? Dà tutto nel primo tempo; vediamo come torna dalla sosta per le nazionali, l'ultima partita col Gambia l'ha giocata bene. Per ora ha un'autonomia di 60-70 minuti, ma deve diventare un titolare e restare con questa squadra il più possibile