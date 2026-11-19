Dopo le grandi cose fatte in Portogallo nelle ultime settimane era stato accostato al futuro di tanti club europei, anche italiani, quest'oggi però in prima persona ha voluto metterci la faccia per ribadire la volontà di restare in sella al Porto. Stiamo parlando di Francesco Farioli, accostato in passato alla Fiorentina, che ha dovuto smentire ufficialmente le tanti voci in merito ad una possibile separazione dai Dragoes. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

"Credo che le mie dichiarazioni siano state interpretate male. Quando il giornalista mi ha chiesto cosa sarebbe successo in futuro, ho detto 'Vedremo', ma era solo per chiudere quel capitolo. Il mio futuro è qui. Ho ancora un anno e mezzo di contratto. È il primo momento della mia vita in cui mi sento davvero stabile sotto tanti aspetti".

“E' un privilegio per me lavorare in un club come il Porto”

Il tecnico toscano ha poi elogiato l'ambiente costruito in questi mesi: "È un privilegio lavorare con questi giocatori e con uno staff che rappresenta ciò che mi rende felice come allenatore. Ormai non vedo più differenze tra il mio gruppo e quello del Porto: è tutto lo staff del Porto". Parole che confermano la volontà del tecnico italiano di restare alla guida dei Dragoes, almeno per il momento, nonostante ormai si sia fatto un nome a livello internazionale.