Ndour: "Purtroppo abbiamo sofferto tanto quest'anno, questa vittoria è una rivincita personale di tutti noi"

Premiato a fine gara da Dazn, Cher Ndour ha parlato così al termine di Juventus-Fiorentina:

"Questa stagione purtroppo abbiamo sofferto tanto e diciamo che questa è stata una rivincita personale nostra anche per tutti i nostri tifosi che non hanno passato una buona annata, ma che ci hanno sempre sostenuti e supportati. Oggi abbiamo dato tutto e in tutta la stagione abbiamo saputo lottare e soffrire e siamo diventati squadra e l’abbiamo dimostrato contro una grande".