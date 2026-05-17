Vanoli: "Dovevamo sdebitarci in qualche modo con i tifosi. Chi è dentro la società, sa chi è Paolo Vanoli"

Si autopromuove anche a Dazn Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, che commenta così il 2-0 in casa della Juve:

"E’ una partita che cercavamo tanto per sdebitarci coi nostri tifosi. Questo gruppo si è meritato questa vittoria perché si sono sempre comportati da grande uomini. Poi da fuori sembra un’altra cosa. Oggi è stato il premio che abbiamo dato alla nostra gente, abbiamo fatto vedere che il peso della salvezza era importante, siamo stati bravi a uscirne facendo una grandissima partita.

Se si vuole vincere qualcosa di importante il gruppo è fondamentale, questi ragazzi da quando sono arrivato io piano piano si sono ricompattati. Oggi è una bella soddisfazione perché hanno regalato una gioia dopo mesi di sofferenza. Oggi abbiamo fatto una buona gara d’attenzione, bravissimi sugli esterni a stare attenti sugli uno contro uno. Un altro clean sheet, ne stiamo facendo tanti in queste ultime partite.

Difficile immaginare una Fiorentina senza Vanoli? Il dispiacere più gruppo di oggi è stato l’infortunio di Parisi, spero che gli esami possano aiutarci a non pensare al peggio. Per quanto riguarda me, la società mi ha sempre dato massimo sostegno e massima fiducia, spetta alla società giudicare il mio operato. Chi è dentro capisce chi è Paolo Vanoli".