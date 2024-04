Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, è intervenuto su Lady Radio per commentare le ultime vicende viola.

“Un primo tempo imbarazzante”

“Non mi ha sorpreso il primo tempo di Torino che è stato davvero imbarazzante - ha detto Polverosi - Perché è così dall'inizio dell'anno, questo rendimento altalenante. E' così per tutti tranne che per l'Inter che ha due squadre che possono vincere lo scudetto, e per il Bologna che ha un anno di grazia”.

“Che succede con Arthur?”

E poi: "Ma che succede con Arthur? Ha qualcosa, le dichiarazioni di Italiano sono di una vaghezza unica e si contraddicono l'un l'altro. Non c'è un filo di chiarezza in quello che succede alla Fiorentina. E' colpa della società magari, ma le critiche vanno su di lui e allora dovrebbe essere lo stesso Italiano a spiegare tutto per filo per segno. Queste critiche che prende se le merita tutte".