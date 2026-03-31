Ottimismo Mandragora, Dodô spera, Fortini rischia: le condizioni dei tre infortunati viola in vista del Verona
Rolando Mandragora. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sono tre i giocatori della Fiorentina ancora ai box per i guai fisici: Dodô, Mandragora e Fortini. Ecco le loro condizioni in vista della gara di sabato contro il Verona.
Tra speranza e ottimismo
Come riporta Radio Bruno, il giocatore su cui c'è maggiore ottimismo è Mandragora, che dovrebbe rientrare tra i convocati per la gara contro i gialloblù. Dodô, dopo il sospiro di sollievo arrivato per l'esclusione di lesioni, spingerà fino all'ultimo giorno disponibile per provare a rientrare nella lista di Vanoli.
Le condizioni di Fortini
Difficile che tra i convocati ci sia Fortini, che è il più indietro a livello di condizione fisica a causa della lombalgia. Da capire quando potrà rientrare.
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