Balbo sale di livello e ora aspetta la Fiorentina. E il futuro…

Il debutto in Coppa Italia contro il Como, quindi la soddisfazione di poter giocare da titolare una gara con la nazionale maggiore del Venezuela. Per Luis Balbo gli ultimi mesi sono stati importanti sul piano degli sviluppi della carriera e ora il terzino della Fiorentina dovrà decidere cosa fare da grande assieme alla dirigenza gigliata.

Il percorso del terzino viola

Classe 2006, Balbo non è giovanissimo, anzi, ma ha un’età in cui si dovrebbe iniziare a trovare un po’ di continuità. A Firenze dall’inizio del 2024, il laterale mancino sudamericano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Balbo ha giocato due stagioni con la Primavera, iniziando anche la terza da fuoriquota per poi venire presto promosso in prima squadra e riuscire a fare anche il debutto in gara ufficiale.

Il prossimo passo è quello più importante

Per Balbo e la Fiorentina è il momento di valutare attentamente il futuro, sia tecnicamente che sul piano degli accordi contrattuali. Il calciatore ha finito il percorso a livello giovanile e si appresta ad iniziare la propria avventura nei professionisti, che sia a Firenze, o altrove. Certamente il giocatore venezuelano è un profilo interessante, un terzino dotato di corsa, qualità tecnica e capacità di partecipare con frequenza alla manovra offensiva: la sua presenza nella rosa della prossima Fiorentina non è certamente da escludere.