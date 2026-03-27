​​

header logo

Secondo gettone in Nazionale maggiore per Balbo. Il giovane esterno viola titolare con il Venezuela

Redazione /
Luis Balbo
Luis Balbo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

C'è anche Balbo tra i calciatori della Fiorentina impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali. L'esterno classe 2006 è infatti stato convocato dal Venezuela, che proprio oggi ha disputato un'amichevole contro il Trinidad e Tobago.

Balbo titolare

La partita, conclusa con il punteggio di 4-1 in favore del Venezuela, ha visto Balbo partire titolare e restare in campo per 78 minuti, prima di essere sostituito da Teo Quintero. Per il giovane viola si tratta della seconda presenza in Nazionale maggiore. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)