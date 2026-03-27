Secondo gettone in Nazionale maggiore per Balbo. Il giovane esterno viola titolare con il Venezuela

C'è anche Balbo tra i calciatori della Fiorentina impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali. L'esterno classe 2006 è infatti stato convocato dal Venezuela, che proprio oggi ha disputato un'amichevole contro il Trinidad e Tobago.

Balbo titolare

La partita, conclusa con il punteggio di 4-1 in favore del Venezuela, ha visto Balbo partire titolare e restare in campo per 78 minuti, prima di essere sostituito da Teo Quintero. Per il giovane viola si tratta della seconda presenza in Nazionale maggiore.