Impegno a tempo pieno per Pongracic in America contro la Colombia. Ecco come è andata
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Vittoria in amichevole per la Croazia di Marin Pongracic, che ha sfidato a Orlando negli Stati Uniti la Colombia.
La partita
La Nazionale del CT Dalic si è imposta per 2-1 contro la nazionale colombiana. Test importante per la qualità tecnica in campo. A segno per i croati Matanovic e Vuskovic, per i colombiani a segno Arias.
Impegno per un viola
Titolare il difensore della Fiorentina Marin Pongracic, che ha giocato tutti e 90 i minuti della sfida amichevole con la maglia della Croazia.
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