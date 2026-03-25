Nel suo consueto editoriale per TMW, il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin è tornato su Fiorentina-Inter: “La squadra di Chivu è in evidente calo, a Firenze ha fornito una prestazione scadente soprattutto nel secondo tempo. Per quanto riguarda gli arbitri, il dato di fatto è che il resoconto settimanale non basta a rasserenare i tifosi, e il motivo è che non ci si fida più”.

“Il sistema è in tilt"

“Prendete ad esempio - continua - il tocco di mano di Pongracic domenica sera. Alcuni esperti hanno detto che non era rigori, altri che lo era, altri che si poteva dare come no. Questo significa che il regolamento non è chiaro e consente sempre, a chiunque, di avere validi argomenti per difendere la propria tesi. La conclusione quindi è una sola: il sistema arbitrale italiano è in tilt totale”.