Biasin: “Fiorentina superiore a centrocampo. Vincere la Conference è un dovere"
Il giorno dopo l’1-1 del Franchi, l’analisi si sposta oltre il risultato. A Lady Radio, Fabrizio Biasin ha letto la partita con un taglio netto, sottolineando le difficoltà dell’Inter e la crescita evidente della Fiorentina.
Inter in difficoltà, soprattutto davanti
Il punto di partenza è l’attacco nerazzurro, dove qualcosa si è inceppato.
“Thuram fa fatica, sta facendo prestazioni abbastanza negative, a prescindere dalla mancanza dei gol”.
“L’Inter poi sta soffrendo l’assenza di Lautaro”, aggiunge, indicando chiaramente come la mancanza del riferimento offensivo stia condizionando tutto il sistema.
Centrocampo: dominio viola
È però nella zona centrale del campo che, secondo Biasin, si è decisa la partita.
“Ieri la Fiorentina l’ha stravinta a centrocampo”, afferma senza giri di parole, evidenziando una superiorità che si è vista soprattutto nella gestione dei ritmi e delle seconde palle.
Tra i singoli, il giudizio è molto chiaro:
“Fagioli ha fatto un partitone, una performance da applausi”.
Al contrario, dall’altra parte, la sensazione è stata opposta: “L’Inter in mezzo ha faticato e anche Barella l’ho visto molto sottotono”.
Una Fiorentina ritrovata
Il discorso poi si allarga alla stagione dei viola, che secondo Biasin hanno attraversato una fase complicata ma sembrano aver trovato una nuova identità.
“La Fiorentina ha vissuto momenti molto turbolenti, ha giocato partite inaccettabili rispetto al valore della rosa”.
“Ora vedo che giocano da squadra. Basta vedere Dodô, che sta facendo belle partite”.
Salvezza e obiettivo Europa
La chiusura è proiettata sul futuro, con una lettura piuttosto chiara delle prospettive viola.
“La Fiorentina è superiore a tutte quelle che la circondano in classifica e per me si salverà tranquillamente”.
E proprio per questo, il focus deve cambiare.
“Per questo credo che abbia il dovere di concentrarsi sulla Conference, puntando a vincere la coppa visto che il tabellone è alla portata”.
Un’indicazione precisa, che trasforma la stagione della Fiorentina da difensiva a potenzialmente ambiziosa.