Biasin: “Fiorentina superiore a centrocampo. Vincere la Conference è un dovere"

Il giorno dopo l’1-1 del Franchi, l’analisi si sposta oltre il risultato. A Lady Radio, Fabrizio Biasin ha letto la partita con un taglio netto, sottolineando le difficoltà dell’Inter e la crescita evidente della Fiorentina.

Il punto di partenza è l’attacco nerazzurro, dove qualcosa si è inceppato.

“Thuram fa fatica, sta facendo prestazioni abbastanza negative, a prescindere dalla mancanza dei gol”.

“L’Inter poi sta soffrendo l’assenza di Lautaro”, aggiunge, indicando chiaramente come la mancanza del riferimento offensivo stia condizionando tutto il sistema.

È però nella zona centrale del campo che, secondo Biasin, si è decisa la partita.

“Ieri la Fiorentina l’ha stravinta a centrocampo”, afferma senza giri di parole, evidenziando una superiorità che si è vista soprattutto nella gestione dei ritmi e delle seconde palle.

Tra i singoli, il giudizio è molto chiaro:

“Fagioli ha fatto un partitone, una performance da applausi” .

Al contrario, dall’altra parte, la sensazione è stata opposta: “L’Inter in mezzo ha faticato e anche Barella l’ho visto molto sottotono”.