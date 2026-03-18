Vizcarrondo chiama Balbo: "Vogliamo dargli la spinta per far capire alla Fiorentina che lo teniamo in grande considerazione"

C'è anche il difensore della Fiorentina, Luis Balbo, tra i convocati del Venezuela che si appresta ad afforntare in amichevole l'Uzbekistan e Trinidad e Tobago.

Balbo fa parte di una lista che comprende 28 giocatori ed è ritenuto dal selezionatore Oswaldo Vizcarrondo, uno degli elementi più interessanti.

“Ci garantirà un buon rendimento”

“E' un giocatore giovane - ha detto Vizcarrondo su Balbio - che si vede che ha grande voglia di darsi da fare. Purtroppo però non ha molto ritmo partita ma vediamo in lui un giovane che a medio-lungo termine ci garantirà un buon rendimento”.

“Vogliamo dargli una spinta”

Poi ha spiegato che: “è andato in panchina in Serie A, senza fare il suo esordio (ha giocato però in Coppa Italia ndr), ma vogliamo dargli un po’ di spinta per far capire al suo club che noi lo teniamo in grande considerazione”.