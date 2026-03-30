Riprovaci ancora Balbo: Un'esperienza unica per il giovane esterno viola
Dopo aver giocato da titolare con la nazionale venezuelana contro Trinidad e Tobago, il giovane esterno della Fiorentina, Luis Balbo, sta per fare il bis contro l'Uzbekistan.
Un'altra volta in campo
Stando a quanto emerge in Venezuela, il selezionatore Oswaldo Vizcarrondo, sembra essere intenzionato a rimandarlo in campo dall'inizio anche in questa nuova amichevole dei Vinotinto.
Un'esperienza fantastica
Questa tornata di partite internazionali si sta rivelando come un'esperienza unica a livello di emozioni per questo ragazzo che ha molta voglia di mettersi in mostra dopo essere stato lanciato per la prima volta in viola nella partita di Coppa Italia contro il Como.
Con queste due partite, Balbo raggiunge le tre presenze con la propria nazionale e si candida ad essere un punto fermo per il futuro.