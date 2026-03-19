Corriere dello Sport-Stadio: Una chance per Balbo, Cher canta viola
Due le pagine sulla Fiorentina anche per il Corriere dello Sport-Stadio.
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Il quotidiano sportivo apre con: “Fino al Rakow e ritorno”. Sottotitolo: “Vanoli: ”Ci teniamo Il mio lavoro finirà solo il 24 maggio". In taglio basso: “Oltre 300 tifosi viola stasera in Polonia”.
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Qui leggiamo: “Cher canta Viola”. Occhiello: “Ndour è l’anima della Fiorentina europea: stasera vuole incidere”. In taglio basso: “Gosens riposa Una chance per Balbo”.
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