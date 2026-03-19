Giannini: "Escludete la Fiorentina dal rischio di un precipizio. Perentoria a Cremona"

La lotta salvezza. Il tema è stato il fulcro dell'analisi fatta dal ‘Principe’, Giuseppe Giannini (ex centrocampista di Roma e Lecce) sul Quotidiano di Puglia. E la sua considerazione sulla Fiorentina è originale e anche molto ottimistica.

“Escludete la Fiorentina”

“Io escludo la Fiorentina dal rischio di un precipizio - ha detto Giannini - la squadra sta già venendo fuori a Cremona è stata perentoria. Vanoli sta collezionando punti preziosi in quest’anno nuovo".

“Lascerei nella mischia il Parma”

Poi ha aggiunto: "Vedo sulla via della serie B il Verona dopo la sconfitta in casa con il Genoa di De Rossi, e toglierei anche i liguri dal rischio, come il Torino di D’Aversa. Il Pisa è staccato, i toscani sono a quota diciotto, ma sono galvanizzati dalla netta vittoria sul Cagliari. Lascerei nella mischia il Parma. La Cremonese conta sull’arrivo di Giampaolo, ma la lunga serie di sconfitte pesa tantissimo".