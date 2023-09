Non sarà Belgrado la sede di Cucaricki-Fiorentina: a novembre un viaggio tutt'altro che confortevole per squadra e tifosi al seguito

Uno degli aspetti più stimolanti del giocare in Europa è sicuramente quello delle trasferte, che per i tifosi della Fiorentina diventano delle avventure memorabili a fianco della loro squadra. In Conference League si comincia giovedì 21 settembre in Belgio, poi il 9 novembre in Serbia e infine il 14 dicembre in Ungheria.

Dei tre sarà sicuramente il secondo il viaggio più complesso, soprattutto in relazione a quella che sarà la sede della partita. Contrariamente a quanto si pensava inizialmente, infatti, la Fiorentina affronterà il Cucaricki non a Belgrado bensì a Leskovac, città distante quasi tre ore di macchina dalla capitale serba.

La gara si svolgerà presso lo stadio Gradski Dubocica, dove disputa le sfide casalinghe l'omonima squadra. Parliamo di una città, Leskovac, che si trova quasi al confine con la Bulgaria e che per essere raggiunta costringerà gruppo squadra e tifosi a un viaggio tutt'altro che confortevole.