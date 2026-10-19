Ma più di così Martinelli cosa dovrebbe fare? Kayode, Favasuli... Dagli errori si impara, vietato cascarci di nuovo

C'è chi gioca in Premier, chi gioca nelle squadre top di Serie A, chi si sta ritagliando un grande spazio in Spagna. Tra i giovani ex Fiorentina che la società viola da deciso di vendere nelle ultime finestre di mercato c'è un po' di tutto. Ma che qualcosa non sia andato nel verso giusto lo dimostrano i numeri e le prestazioni in campo, non solo il solito Kayode, ma anche Favasuli e Amatucci.

Vietato cascarci

Ci son cascato di nuovo, canta Achille Lauro, e la speranza tra i tifosi viola è quella che la Fiorentina non faccia gli stessi errori nei prossimi mesi. In queste settimane il nome inevitabilmente al centro delle discussioni è quello di Tommaso Martinelli, spedito nuovamente in Serie B all'Avellino a fare esperienza, dopo i 6 mesi alla Sampdoria dello scorso anno.

Interesse in Argentina

Buone prestazioni, grande sicurezza e due clean sheet su sette partite giocate. A Firenze si era abbastanza convinti fosse lui il nome giusto per il post De Gea, già dalla prossima stagione. In ottica Fiorentina, però, in questi ultimi giorni si è fatto registrare un forte interesse per Santiago Beltran portiere classe 2004 argentino. La società viola starebbe pensando a lui per rinforzare il reparto in vista del cambio di guardia di De Gea.

Strategia da delineare

Viene da domandarsi, allora: cosa deve fare di più Martinelli per meritarsi una chance da protagonista con la Fiorentina? La scellerata gestione viola delle scorse stagioni con lui lo ha portato a collezionare a Firenze panchine su panchine, senza mai occasione di crescita se non nelle Nazionali under. E adesso? Il portiere si va a cercarlo altrove? I dubbi rimangono, anche se la strategia viola non è di certo totalmente delineata. Fare un altro errore alla Kayode sarebbe imperdonabile.