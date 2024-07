L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare del nuovo acquisto in casa viola, Andrea Colpani: “Era un obiettivo importante e si dimostra un ottimo acquisto, soprattutto nel contesto della Fiorentina. La squadra aveva bisogno di uno con le sue caratteristiche, nel rinnovamento del centrocampo”.

“Palladino non è così ‘talebano’ come Italiano”

Sul mercato fin qui svolto dalla Fiorentina: “Non è possibile dare un giudizio definitivo già oggi, certamente mancano ancora degli elementi per completare la rosa e per fare il tanto agognato salto di qualità. Palladino? Molto diverso da Italiano, non così ‘talebano’ come lui. Adatterà il gioco in base al materiale che avrà a disposizione. L'importante è che i giocatori risponderanno alla mentalità che vorrà dare”.