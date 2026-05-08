L'ex viola Simeone castiga anche il Sassuolo di Grosso e il Torino sale a 7 sulla Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il primo anticipo della 36° giornata di Serie A tra Torino e Sassuolo, con i granata che hanno vinto tra le mura amiche per 2-1.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo giocato alla pari, sblocca la gara per i neroverdi Thorstvedt che al 51' spedisce in porta un pallone messo in mezzo all'area da Lipani. Poi, al 67', pareggia con un gran gol di testa l'ex attaccante della Fiorentina Simeone, che aveva colpito pochi minuti la traversa. Al 70' i padroni di casa vanno sul 2-1 con un altro colpo di testa, quello di Pedersen su cross di Zapata. Gli emiliani non trovano il guizzo per il pareggio nella fase finale della gara e i granata escono così vittoriosi in rimonta.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la squadra allenata da D'Aversa sale a 44 in classifica superando momentaneamente il Parma e staccando la Fiorentina di sette punti, mentre quella guidata da Grosso resta decimo a quota 49.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 82, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62, Atalanta 55, Lazio 51, Sassuolo 49, Bologna 49, Udinese 47, Torino 44, Parma 42, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18.