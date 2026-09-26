Viery paga le scelte tattiche di Vanoli, ma la sensazione è di aver trovato il difensore del futuro

Contro il Napoli una delle mosse del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli per limitare gli esterni d’attacco azzurri, Politano su tutti, è stata quella di iniziare la partita con tre centrali difensivi nella formazione titolare. Dragusin e Ranieri a formare la coppia effettiva di centrali, con Viery terzino destro appunto per cercare di arginare l’ex esterno del Sassuolo. Una scelta tattica che per certi che lo stesso tecnico è stato costretto a modificare dopo appena 45 minuti, schierando poi nella ripresa al suo posto Valdepenas, ma che in futuro potrebbe essere riproposta.

Sulla fascia sinistra Valdepenas dà molte piu garanzie

Chiaramente chiunque, probabilmente adesso anche lo stesso Vanoli, in quella posizione vedrebbe meglio il giovane terzino del Real Madrid, che nel secondo tempo ha dimostrato di potersi giocare le sue carte giocando una gara senza affanni e andando vicino anche al primo gol in maglia viola. Il classe 2006 nonostante la sua giovane età ha dimostrato di poter essere molto pericoloso grazie alla sua capacità di corsa e alle sue doti da esterno, anche a tutta fascia. Probabilmente le sue prime uscite coi viola, non proprio convincenti, hanno portato Vanoli a prendere una scelta “più conservativa”.

Il ruolo effettivo di Viery è ormai chiaro a tutti

Viery rappresenta quasi a piano l’idea del centrale difensivo roccioso da marcatura alla Bremer, abilissimo appunto nel marcare a uomo il suo avversario diretto. E nonostante anche lui la giovane età e il necessario periodo di adattamento al calcio italiano, ha fatto trapelare qualcosa che non tutti i difensori possiedono: il brasiliano ha uno strapotere fisico che, come dimostrato anche contro il Napoli, innervosisce molto gli attaccanti avversari. Ma anche contro il Pisa in Coppa Italia, seppur contro un avversario molto più abbordabile rispetto agli azzurri, aveva fatto impazzire Petagna. E’ uno di quei difensori che ti toglie l’aria, e nonostante debba essere limato sotto tanti aspetti può davvero dire la sua in Serie A.

Le sue caratteristiche potrebbero servire come il pane alla Fiorentina

La sua esuberanza ed “arroganza” a livello fisico è però compensata da qualche laguna a livello caratteriale. In questi primi 250’ tra campionato e coppa Viery ha dimostrato sul campo che qualcosa deve essere ancora migliorato. E’ un giocatore che rischia troppi cartellini durante tutto l’arco di una partita: il suo calcio è troppo irruente per quelli che sono gli standard della Serie A. E’ però un difensore che nel calcio moderno non si trovano piu, un difensore che ti garantisce una marcatura asfissiante: per questo è perfetto per fare il centro difensivo, non il giocatore di fascia, e per questo la Fiorentina deve tenerselo stretto. Indipendentemente dall’utilizzo che Vanoli ne farà in questa sua prima stagione in Italia, in Viery la Fiorentina potrebbe aver trovato quel centrale di riferimento che cercava da tempo.