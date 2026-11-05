Corriere dello Sport: Il rombo del tuono, la Fiorentina sulle spalle di Mastantuono
Sul Corriere dello Sport -Stadio in edicola stamattina dedica spazio al momento di Franco Mastantuono, diventato uno dei principali riferimenti offensivi della Fiorentina. Il talento argentino si è rivelato decisivo nelle due vittorie stagionali conquistate in Serie A dai viola, mettendo la propria firma con quattro gol e mostrando anche grande determinazione.
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Il titolo scelto dal quotidiano è: “Il rombo del tuono". Sottotitolo: "La Fiorentina sulle spalle dell’argentino. C’è lo zampino di Mastantuono nelle due vittorie stagionali in A: 4 gol e tanta grinta per allontanare tutte le critiche”.
Addio Rogora, adesso la Juve. E sul caso Fagioli…
In taglio basso trova spazio un ricordo dedicato a Rogora, con il titolo: “Il Club piange Rogora: addio eroe del ’69”. Inoltre troviamo: “Verso il sold out contro la Juve: Atta in campo”. Infine, un approfondimento intitolato così: “Ludwig indagato per estorsione ai danni di Fagioli”.