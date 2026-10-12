B. Ferrara: "Dopo tre settimane di attesa solo delusione. Perché Beto in queste condizioni e non Pellegrino?"

Benedetto Ferrara, giornalista e tifoso della Fiorentina, è intervenuto a RTV38 dopo la sconfitta contro il Genoa a Marassi della squadra di Vanoli.

Sulla squadra

“Dopo tre settimane di attesa siamo rimasti delusi. E' stata una Fiorentina senza ritmo e con poca concentrazione. Con un Genoa che si giocava tantissimo, la risposta viola sul piano dell'intensità è stata deludente. Con Beto forse si sperava nei contropiedi, ma ho diversi dubbi su questa opzione, anche perché non l'ho visto benissimo a livello di condizione fisica. Perché Pellegrino è rimasto fuori dopo essersi allenato tre settimane a Firenze”.

In difesa

“Dietro balliamo troppo. E' una questione anche mentale. Una squadra che vuole l'Europa non può permettersi un approccio così superficiale. Ora serve non farsi prendere dall'ansia. Vanoli ha definito un sogno allenare questa squadra. Speriamo lo riesca a tradurre in realtà”.