Paolo Condò, noto e stimato giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

“Penso che Mastantuono…”

Queste le sue parole sulla stella argentina della Viola: “Mastantuono ha una classe pura che incanta e fa benissimo al nostro campionato, anche se deve ancora crescere nella concretezza. Al Real Madrid ha davanti grandissimi campioni: se diventerà un ottimo giocatore senza però esplodere come un fenomeno assoluto, per la Fiorentina sarà molto più semplice trattenerlo, specie se con il suo aiuto la squadra riuscirà a tornare in Europa e lui si innamorerà di una città splendida come Firenze”.

Su Fagioli ed il centrocampo viola

Il giornalista ha poi proseguito: “Discorso diverso per Fagioli, che dopo la prova deludente contro il Belgio e un rendimento opaco in viola si trova ormai a un bivio: vista l'età, deve fare il salto di qualità definitivo per non restare un talento a metà. Ha visione di gioco e dovrebbe trascinare i compagni, ma finora non lo ha mai dimostrato. La chiave per sbloccarlo è farlo giocare in coppia con Oulai, un recuperatore di palloni straordinario alla Kanté: devono formare il braccio e la mente del centrocampo, un'intesa che finora non si è ancora vista”.