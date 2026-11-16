Paratici paparazzato con la Fogliati: "La nostra è una storia vera". E c'è chi la vede "sempre più innamorata"
Una coppia che richiama l'attenzione dei media. E' quella composta dal direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, e l'attrice Pilar Fogliati.
Shopping felice
Nel nuovo numero in uscita di Diva e Donna è presente un servizio fotografico dedicato ai due, ritratti a fare shopping insieme.
“Una storia vera”
“La nostra è una storia vera”, ha detto lei, da sempre incurante del fatto che vi siano venti anni di differenza tra i due. A dirla tutta il settimanale in questione la definisce “sempre più innamorata di Fabio”.
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