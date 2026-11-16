Una coppia che richiama l'attenzione dei media. E' quella composta dal direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, e l'attrice Pilar Fogliati.

Shopping felice

Nel nuovo numero in uscita di Diva e Donna è presente un servizio fotografico dedicato ai due, ritratti a fare shopping insieme.

“Una storia vera”

“La nostra è una storia vera”, ha detto lei, da sempre incurante del fatto che vi siano venti anni di differenza tra i due. A dirla tutta il settimanale in questione la definisce “sempre più innamorata di Fabio”.