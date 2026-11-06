Pilar Fogliati: “Paratici? Mi piace quando dice che sono una campionessa. Sul calcio avevo pregiudizi”

Il cinema e il calcio, due mondi che possono incontrarsi anche nelle difficoltà e nei sacrifici necessari per affermarsi. Pilar Fogliati, in un’intervista a Grazia, ha raccontato ciò che la accomuna al compagno Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, soffermandosi anche sul proprio percorso personale.

Sulla relazione con il ds

L’attrice ha spiegato che cosa ha imparato nell’ultimo anno: “Che non si può piacere a tutti e non voglio piacere a tutti. Ci sono arrivata quando ho scoperto di avere una strana forma di timidezza che non mi fa esprimere le opinioni come vorrei. Ci sto lavorando”.

Pregiudizi

La relazione con Paratici le ha offerto anche l’occasione per guardare diversamente il mondo del pallone. Alla domanda se avesse imparato cose nuove sul calcio, Fogliati ha risposto con poche parole: “Che avevo pregiudizi”.

Sacrifici

Più articolata la riflessione su ciò che condivide con il compagno, pur lavorando in un settore diverso: “I sacrifici che si fanno. Imparare a essere scelti per un ruolo, affrontare i no di un provino. E, a parità di bravura e talento, comprendere il mistero di un successo”. Infine, una frase affettuosa per raccontare che cosa ama di lui: “Mi piace quando dice che sono una campionessa”.