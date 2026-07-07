Ecco Oulaï, centrocampista tuttofare che ha stregato la Fiorentina - VIDEO

È emerso con vigore e grande veemenza Christ Inao Oulaï, centrocampista ivoriano del Trabzonspor nel mirino della Fiorentina. Il classe 2006 africano è reduce da un Mondiale di ottimo livello con la sua Costa d’Avorio e gli occhi del mercato su di lui sono ancora più vigili che mai.

Le caratteristiche del calciatore africano

Centrocampista centrale, capace di giocare da mezzala ma anche qualche metro più avanti, Oulaï è un elemento di ottima tecnica e grande intraprendenza. Destro di piede, non ha una struttura imponente ma la fisicità e la vigoria sono due doti che spiccano nel suo modo di stare in campo, talvolta anche troppo: 2 reti e 4 assist per lui ma anche ben 11 i cartellini gialli rimediati nella stagione appena conclusa.

Percorso e valutazione

È stato il Bastia a farlo esordire in seconda divisione francese, dopo che i corsi lo avevano prelevato dalla JMG Academy di Abidjan. Passato al Trabzonspor la scorsa estate, col club di Trebisonda ha conquistato la Coppa di Turchia. La sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro, ma la sensazione è che nel giro di breve tempo potrebbe valere molto di più: i viola lo seguono da mesi e sono vivi sul calciatore di Yopougon.

Ecco un video per dare un’idea su Oulaï