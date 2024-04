Giovanili, concluso il campionato Under 15: la Fiorentina di Pettinari si giocherà lo Scudetto

Dalla Primavera all'Under 16 devono ancora tutti concludersi i campionati giovanili nazionali, dei quali ovviamente la Fiorentina è protagonista. E' invece finito il campionato Under 15, portando con sé un verdetto importante per quanto riguarda la squadra viola.

La Fiorentina Under 15 si giocherà lo Scudetto

I ragazzi allenati da Leonardo Pettinari, inseriti nel girone C, hanno infatti chiuso al terzo posto (al pari dell'Empoli, ma dietro per differenza reti). Questo significa che la Fiorentina parteciperà alla fase finale che mette in palio lo Scudetto insieme ad altre quindici squadre, le migliori piazzate nei rispettivi gironi. I viola entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale, in attesa di sapere come verrà composto il tabellone.