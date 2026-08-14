Procede al meglio la campagna abbonamenti: è quasi sold-out. Le informazioni dalla Fiorentina

Stasera il Franchi riapre le porte ai tifosi della Fiorentina per il primo impegno stagionale ufficiale, contro il Benevento in Coppa Italia. Intanto prosegue la campagna abbonamenti, che viaggia su numeri piuttosto alti.

Una buona campagna abbonamenti

Le tessere stagionali sottoscritte dai sostenitori viola hanno da poco superato le 14mila unità. E ora la Fiorentina fa sapere che gli abbonamenti sonno praticamente sold-out.

Il sold-out è vicino

Questo il comunicato del club: “La passione viola non si ferma: la Campagna Abbonamenti 2026/27 è quasi sold out. Sono rimasti solo gli ultimi posti disponibili per vivere da vicino tutte le emozioni della nuova stagione e sostenere la Fiorentina, partita dopo partita”.