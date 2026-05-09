Piñones-Arce: "Dobbiamo essere orgogliosi del risultato ma la nostra gestione del pallone..."

Una squadra, la Fiorentina Femminile, che può ancora inseguire il sogno di qualificarsi per la prossima Champions League. Certo, molto dipenderà anche dal risultato della Juventus, ma adesso come adesso ci sono due punti di distanza dal terzo posto dopo la vittoria ottenuta dalle Viola in casa del Genoa.

“Grande cuore e grande risultato”

“Abbiamo fatto vedere un grande cuore e ottenuto un grande risultato - ha detto l'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Piñones-Arce - Abbiamo sofferto all’inizio ancora una volta, dopo abbiamo ribaltato il risultato, creando diverse occasioni da gol. Dobbiamo crescere tanto nella gestione del pallone e avere più calma e fiducia. Abbiamo avuto troppa tensione anche dopo il 3-1”.

“Orgogliosi di quello che abbiamo fatto ma ora…”

Piñones-Arce ha anche aggiunto: “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e del risultato più che altro dopo ricominciamo a prepararci per la prossima partita”.