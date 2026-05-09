La Fiorentina vince (in rimonta) la prima sfida col Genoa e mantiene vivo il sogno Champions. Magia annullata a Bredgaard

Vittoria in rimonta (3-2) per la Fiorentina Femminile che vince la prima delle due sfide del fine settimana contro il Genoa (la seconda ci sarà domani al Franchi per la Serie A maschile).

La gara

La formazione genoana, che giocava in casa, è andata in vantaggio al 10' con gol su corner di Hilaj. Al 27’ rimette la situazione in parità Bredgaard con una bomba dalla distanza.

Nel secondo tempo le viola mettono la freccia e scappano via. Al 56’ è Van Der Zanden che risolve una mischia in area rossoblu. Al 67’ invece è Omarsdottir a fare centro con un colpo di testa potentissimo che piega le mani al portiere del Genoa. All’89’ Sondergaard rende meno amara la sconfitta per le genovesi. Non concesso alla Fiorentina un gol segnato da Bredgaard alla ripresa del gioco, direttamente da centrocampo. Secondo quanto riportato da DAZN, l'arbitro ha detto alla panchina viola di non aver concesso il gol perché nessuno aveva toccato il pallone alla stessa Bredgaard prima del tiro. Se così fosse ci troveremmo davanti ad un errore dal punto di vista regolamentare.

Come cambia la classifica

Con questo successo la Fiorentina mantiene viva la speranza di potersi classificare al terzo posto e andare a giocare la prossima Champions League. Adesso è quarta a due punti dalla Juventus ma con una partita in più giocata. Mentre il Genoa è matematicamente retrocesso con questa sconfitta.