De Gea-Christensen, coppia collaudata. E lo spagnolo si coccola il suo vice - FOTO

Alla Fiorentina si collauda continuamente una coppia di portieri. David De Gea e Oliver Christensen, insieme al terzo Lezzerini, costituiscono la batteria di estremi difensori per la prossima stagione. E i due si trovano benissimo.

De Gea-Christensen, duo collaudato

Le scelte del club viola sono subito sembrate piuttosto chiare nel rinunciare a cercare un altro vice. Così Christensen è rimasto e guarderà le spalle a De Gea, che intanto se lo coccola. “The big dog”, così la sua storia su Instagram mentre si diverte con il danese, ritratto dai canali ufficiali della Fiorentina.

E i due si divertono

Ecco la foto: