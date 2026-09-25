Cambia l'orario di Monza-Fiorentina: la gara slitta, ecco perché

Oggi, in sede di definizione degli orari e giorni delle giornate di Serie A dalla 13esima alla 19esima, vi sono state anche delle correzioni da parte della Lega Serie A alla 12esima giornata, che coinvolgono direttamente anche la Fiorentina. Novità determinate dallo svolgimento della maratona di Milano domenica 22 dicembre: dopo aver sentito il Prefetto, lo spostamento (dalle 15 alle 18) di Milan-Frosinone, per ragioni di palinsesto, ha determinato a cascata la variazione di altre gare, compresa appunto quella viola.

Slitta Monza-Fiorentina

È cambiato pertanto l'orario della partita tra Monza e Fiorentina. Il match avrebbe dovuto disputarsi lunedì 23 novembre alle ore 18:30, ma a seguito dei recenti aggiornamenti del calendario, la partita è stata posticipata alle 20:45.

In contemporanea con un'altra gara

La gara tra viola e biancorossi all'U-Power Stadium si giocherà quindi in contemporanea con l'altra sfida prevista in programma, quella allo Juventus Stadium tra Juventus-Venezia.