Coppa Italia: ecco quando la Fiorentina andrà al Maradona per sfidare il Napoli negli ottavi di finale
È ufficiale anche il quadro di date e orari delle gare degli ottavi di Coppa Italia, che la Fiorentina disputerà dopo il successo casalingo per 3-0 al Franchi contro il Pisa.
Data e ora
La squadra di Vanoli sfiderà il Napoli di mercoledì, il 16 dicembre, alle ore 21:00, al Maradona, per ottenere l'accesso ai quarti di finale.
Dove vederla
La sfida tra Napoli e Fiorentina sarà visibile su Mediaset, sul canale ItaliaUno.
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