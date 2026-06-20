Home / Edicola Viola Corriere Fiorentino: la ditta Paratici apre il cantiere Viola Park Redazione / 20 June 2026, 12:24 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Sul Corriere Fiorentino titolo viola a pagina 9 in taglio alto: “I volti nuovi” e in sommario: “Via ai cambiamenti in società voluti da Paratici: marketing, Viola Park, ma anche una figura top che possa essere di aiuto alla prima squadra”. Notizie correlate I gap di competenza da colmare in ogni settore e Paratici ci ha già messo le mani. Staff medico: non si cambia dottore ma la comunicazione Ferrara: "Paratici sarà il comandante ma niente beatificazioni. Qualcuno dia un colpo di telefono ad Antognoni" 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta