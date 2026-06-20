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Corriere Fiorentino: la ditta Paratici apre il cantiere Viola Park

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Sul Corriere Fiorentino titolo viola a pagina 9 in taglio alto: “I volti nuovi” e in sommario: “Via ai cambiamenti in società voluti da Paratici: marketing, Viola Park, ma anche una figura top che possa essere di aiuto alla prima squadra”.

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