Calamai: "Paratici spera di incassare 90 milioni da tre big per poi puntare l'Europa"

C'è da vendere per la Fiorentina e dovrà farlo bene Paratici, prima di pensare ad acquistare i calciatori per il nuovo corso tecnico. Su Tmw, Luca Calamai ha ipotizzato le strategie in uscita del club viola.

La lista dei partenti

“La Fiorentina aspetta la salvezza aritmetica prima di dare il via a una rivoluzione profonda. Nella lista dei partenti ci sono tre pezzi importanti e cioè Kean, Gudmundsson e Pongracic”.

90 milioni

"Il nuovo responsabile dell’area sportiva Paratici spera di incassare 80-90 milioni. Soldi fondamentali per ridisegnare la squadra viola. Che punterà nella prossima stagione a un posto in Europa".