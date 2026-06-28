Zaniolo, ci risiamo. L'agente: "Impossibile che resti a Udine con queste condizioni". E la Juventus si affaccia con interesse

Dopo una stagione che lo ha rilanciato e visto rinascere in quel di Udine, e il riscatto dei friulani, ci si aspettava una convivenza sana e serena tra l'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo e l'Udinese. Così non è, al momento.

L'agente chiarissimo

Anzi, sembra essere rottura totale tra le parti, a sentire il suo procuratore Claudio Vigorelli: "La promessa di sedersi al tavolo per cercare una nuova intesa contrattuale nasce dalla scorsa estate: il contratto è stato firmato negli ultimi minuti di mercato e non ci sarebbe stato tempo di discutere a lungo sui termini di ingaggio in caso di riscatto. Alle presenti condizioni, però, è impossibile pensare di poter restare dove manca un accordo che soddisfa le parti. Il mercato è lungo e vedremo quali opportunità si presenteranno oltre all'Udinese".

La Juve ci prova

E c'è chi si è già affacciato alla porta: infatti, riporta Tuttosport, la Juventus sarebbe sulle tracce dell'ex Fiorentina per rinforzare la trequarti. Da bianconeri a bianconeri, dunque: nel futuro di Zaniolo potrebbe esserci Torino. Chissà che non sia un arrivo che chiude ulteriormente spazio a Zhegrova, attenzionato invece dalla Fiorentina.