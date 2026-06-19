Zaniolo-Udinese, riscatto completato... ma qui nascono i problemi. L'ex viola pensa alla Juve?

Sembrava un matrimonio perfetto, quello tra l'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo e l'Udinese. Invece il problema è stato proprio il trasferimento a titolo definitivo in bianconero.

L'ex viola Zaniolo ha problemi con l'Udinese

Ora il trequartista è a tutti gli effetti un giocatore dell'Udinese con contratto fino al 2029. Ma il problema è proprio il contratto, pattuendo cifre che non hanno soddisfatto il calciatore; si sarebbe aspettato un adeguamento dai 3 milioni percepiti dal Galatasaray ai 1,2 effettivi. Invece non è stato ritoccato alcunché. E adesso l'entourage valuta il trasferimento immediato.

E se arrivasse la Juventus?

Secondo quanto riportato dal portale di Tuttosport, ci sono alcuni club interessati a Zaniolo. Sull'ex Fiorentina ci sono il Milan e soprattutto la Juventus, il cui primo obiettivo è Brahim Diaz ma senza disdegnare un profilo adeguato come il 10 dell'Udinese.