Atta implora: "Dateci tempo. A Grosso piace il gioco offensivo, abbiamo tanta qualità. Caso Kean? Non ci entro"

Primi scampoli di stagione da neo centrocampista viola per Arthur Atta che ha parlato a La Repubblica, in attesa del secondo match di campionato, in programma oggi.

"Sapevamo che la Roma è una squadra molto forte, rodata, con un allenatore che è già lì da un anno. Sicuramente avremmo potuto fare meglio, abbiamo commesso delle ingenuità ma devono servirci da lezione per crescere. Siamo una squadra giovane, ci sono stati tanti cambiamenti, dobbiamo continuare a lavorare. Ci serve tempo.

Caso Kean

"Sono argomenti in cui preferisco non entrare. Io sono un calciatore e voglio pensare solo ad allenarmi sempre al meglio e dare tutto per la squadra che rappresento".

Grosso

"E' un tecnico giovane ma non è questo che lo definisce. Ha tanta esperienza, quindi direi che la parola che lo descrive meglio è personalità. Ha le sue idee, una visione chiara, vuole che in campo siamo tutti collegati. Gli piace il gioco offensivo e vuole che attacchiamo e difendiamo tutti insieme".