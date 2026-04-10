Pisacane: "Tutti sentiamo la pressione, normale quando non vinci per otto partite. Contro la Cremonese sarà come una finale"
Superato in classifica dalla Fiorentina nello scorso turno di campionato, il Cagliari s'è ritrovato pienamente coinvolto nella corsa salvezza e per questo ha deciso di andare in ritiro. Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico rossoblù Fabio Pisacane: “Il ritiro era importante, dopo otto partite senza vittorie serviva per ricompattarci. Contro la Cremonese sarà come una finale e dovremo avere voglia di rivalsa per tornare a conquistare i tre punti”.
“Tutti sentiamo la pressione”
Poi ha aggiunto: “Tutti sentiamo la pressione. A questo punto del campionato vincere vuol dire fare tre passi avanti, ma se perdi rischi di inguaiarti. Bisogna restare sul pezzo, ora a fare la differenza saranno voglia e determinazione. Domani serviranno esperienza ma anche freschezza e attenzione, abbiamo steccato delle partite e fatto buone prestazioni ma dobbiamo capire che ora servono i risultati”.