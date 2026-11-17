Beto ancora titolare e ancora a secco. La Guinea-Bissau vince e mantiene il primo posto nel girone
La Guinea-Bissau vince ancora. Questa volta lo fa contro il Madagascar, battendolo in casa per 2-0 nella gara valevole per la quarta giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa.
La partita di Beto
Per l'attaccante della Fiorentina Beto ancora una partita da titolare, ma il viola rimane ancora a secco. Per la Guinea-Bissau segnano il solito Mama Balde e Mauro Rodrigues. Beto è stato sostituito al esimo da Alvaro Djalo.
La situazione della Guinea-Bissau
Con questa vittoria la nazionale di Beto vola al primo posto nel girone L, con 10 punti guadagnati in 4 partite giocate. Insegue la Nigeria a 7 punti, poi Madagascar a 3 e Tanzania a 1.
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