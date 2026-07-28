Corriere dello Sport-Stadio: Rivoluzione, Valdepenas è il leader
Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
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Qui in primo piano c'è: “Il martello di Thor” dove Thor sta per Thorstvedt. Sottotitolo: “Paratici spinge il Sassuolo cede”. Di spalla il commento: “La qualità al centro”.
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Presente: “Rivoluzione Valdepenas è il leader”. Sottotitolo: “Il gioiello Real duttile: centrale ed esterno basso a sinistra. Formula simile a Nico Paz: 50% sulla rivendita e diritto di recompra”.
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