Flachi: “La Fiorentina è viva, gli episodi girano male. Non ho capito i cambi di Vanoli, Mastantuono non lo toglierei mai”

Ospite di Toscana TV, l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha analizzato la sconfitta viola a San Siro, soffermandosi comunque su alcuni aspetti a suo dire positivi della gara.

‘Non avrei mai sostituito Mastantuono e Jimenez’

“La Fiorentina con l’Inter ha fatto la partita che doveva fare, e per quanto visto pensavo sarebbe andata molto peggio, ritengo la squadra abbia fatto una buonissima gara. La squadra è viva, è una situazione in cui gli episodi girano contro e bisogna essere bravi a lavorare e cercare di rimediare, per non far peggiorare la situazione. I cambi di Vanoli? Mastantuono non lo leverei mai se non sta male, perché mette più apprensione di Gnonto. Perchè mettere Joao Mario al posto di Njie? Il portoghese un giocatore di fascia, ma difensivo, ed è normale che l’Inter abbia alzato il baricentro. Non avrei sostituito Jimenez, è un giocatore che è in partita ed ha il ritmo gara”.

‘La squadra c’è, serve trovare entusiasmo con la vittoria’

“Ci sono circostanze in cui serve personalità per capire la situazione, ma questa è una squadra giovane, e serve attendere che i giocatori crescano, ma anche loro devono iniziare a capire che sugli errori singoli devono migliorare. Valdepeñas non può fare quel rigore. Il punto sarebbe stato una vittoria, almeno mentalmente… ma la squadra c’è, servono vittorie per trovare entusiasmo. Stravedo per Fagioli, ma in queste gare manca un play che si faccia dare la palla”.