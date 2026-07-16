Corriere Fiorentino: Oulai mette il suo 'like' alla Fiorentina

Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino di oggi.

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In taglio alto sul mercato c'è: “Oulai, un ‘like’ alla Fiorentina Gosens saluta e va allo Schalke”. E ancora: “L’ivoriano ha commentato una notizia del suo possibile trasferimento sui social, intanto Paratici lavora per trovare l’accordo. Ceduti Robin, Richardson e Moreno”.

Diamante grezzo

In taglio medio presente: “Diamante grezzo”. Ovvero: “Gol e giocate, Atta ha già strappato applausi in allenamento: “Sono orgoglioso per la fiducia, ma devo migliorare tanto”. Infine c'è un trafiletto su: “Kean lavora a parte, Jimenez resta ai box”.