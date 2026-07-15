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Scossone nella dirigenza del Trabzonspor! Si dimette un importante uomo dell'area sportiva. E la trattativa per Oulai...

Redazione /
Christ Inao Oulaï
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Come riportato da Yagiz Sabuncuoglu, noto giornalista sportivo turco, ha rivelato le dimissioni di un importante uomo dell'organigramma del Trabzonspor

Le dimissioni improvvise

Il capo del settore scouting Eren Mert ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato dalla squadra di Trebisonda. Non è chiaro quali siano le motivazioni che hanno portato il dirigente turco a questa scelta. 

La trattativa con i viola

Proprio sotto la gestione di Eren Mert che il Trabzonspor ha portato in Turchia il centrocampista ivoriano Christ Inao Oulai, al centro dei desideri di mercato della Fiorentina. La trattativa fra i viola e i turchi  non dovrebbe subire interruzioni; i de club andranno avanti nella definizione dei dettagli mancanti alla chiusura.

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