Gattuso chiama un solo giocatore della Fiorentina in Nazionale per le due sfide dei playoff per i Mondiali. Torna a sorpresa un grande ex viola in lista
Da poco diramata la lista dei convocati del CT Gennaro Gattuso per le due sfide fondamentali sulla strada per i Mondiali. Gli azzurri saranno impegnati giovedì 26 marzo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.
Un solo viola presente
Un solo viola presente nella lista: Moise Kean. Ancora escluso invece Nicolò Fagioli, con la notizia che però era già nell'aria da diversi giorni. La notizia è il ritorno tra i convocati dell'ex Fiorentina Federico Chiesa. Prima chiamata per Palestra.
I convocati
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).