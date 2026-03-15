Pavoletti va a segno e sbeffeggia i tifosi del Pisa! Quell'esultanza che rievoca Livorno...

L'esperto attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti è stato protagonista di un siparietto tutto in salsa toscana durante la partita fra i sardi e il Pisa.

Le origini di Pavoletti

L'attaccante dei rossoblù è infatti nato e cresciuto a Livorno e, nonostante la sonora sconfitta, non si è lasciato sfuggire l'occasione di prendere in giro gli “odiati vicini” pisani proprio nel loro stadio.

L'esultanza

Pavoletti ha trovato il gol del 3-1 al 67esimo minuto. L'attaccante toscano, mentre tornava a centrocampo dopo la rete, si è rivolto verso i tifosi avversari facendo una "L" con la mano, rimando evidente alla città di Livorno.