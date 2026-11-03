La Gazzetta dello Sport: Mastantuono rialza la Fiorentina...e affonda Aquilani

Due pagine su Sassuolo-Fiorentina presenti all’interno de La Gazzetta dello Sport.

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Titolone sulla gara è: “Mastantuono rialza la Fiorentina”. E ancora: “Franco ribalta il Sassuolo Aquilani affonda”. Sottotitolo: “La Viola torna a vincere, l’argentino è decisivo Ai neroverdi non basta Laurienté: quarto ko di fila”.

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Presenti le dichiarazioni: “Vanoli stavolta brinda “Siamo stati una squadra”. Sottotitolo: “Il tecnico: “Adesso serve equilibrio Gonçalves è un esempio per tutti In difesa dobbiamo migliorare”.