Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e per la prima volta ufficialmente anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre. Appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo parlato della sconfitta di Monza e di tutte le sue conseguenze: dalla panchina di Paolo Vanoli, che mai come in questo momento ha traballato, e delle tante responsabilità del direttore sportivo Fabio Paratici in fase di costruzione della squadra. Hanno partecipato alcuni dei nostri redattori con la partecipazione di un ospite speciale: il giornalista di Tg La7 Luca Speciale. Ha condotto Giulio Dispensieri.

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