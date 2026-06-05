Corriere dello Sport-Stadio: Grosso c'è, ora la rivoluzione
Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge dell'imminente arrivo sulla panchina della Fiorentina di Fabio Grosso, delle mosse di mercato e di altri temi caldi in casa viola.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Fiorentina rivoltata. Giovani talenti e sostenibilità: largo a Grosso”.
Pagina 20 e 21
A pagina 20: “L'ora di Grosso. Fabio si è liberato. Oggi l'annuncio, poi la rivoluzione". E a pagina 21: “La carica dei giovani violazzurri”.
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